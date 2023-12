Nabu zeigt die Natur des Federsees im Winterschlaf

Zu einer winterlichen Spezialführung zum Federsee nimmt das Naturschutzzentrum in Bad Buchau Naturfans am Donnerstag, 7. Dezember, um 15 Uhr mit. Das Motto lautet dabei „Natur im Winterschlaf“.

Wer glaubt, jetzt im Winter gäbe es in der Federseenatur nichts zu entdecken, liegt völlig falsch, wie der Nabu mitteilt. Man muss nur genau hinsehen - so lautet das Credo des Nabu-Teams vom Naturschutzzentrum in Bad Buchau. So verwenden Insekten Frostschutzmittel, um die kalte Jahreszeit unbeschadet zu überstehen. Blaumeisen haben eine „Kühlschrank-Strategie“ entwickelt, um im Winter an Insektenkost zu gelangen. Und in Entenfüßen steckt eine ungemein sinnige Konstruktion, die das Auskühlen des Körpers im frostigen Wasser verhindert. Die winterliche Themenführung des Nabu stellt die faszinierenden „Erfindungen“ vor, mit denen unsere Tiere und Pflanzen den Winter überstehen - viele davon hat sich der Mensch zunutze gemacht.

Treffpunkt für die Führung ist am Donnerstag um 15 Uhr am Nabu-Zentrum in Bad Buchau. Nach einer Einführung geht es hinaus an den Federseesteg. Die Tour dauert gut eineinhalb Stunden und führt bis zur Aussichsplattform im See. Im Führungspreis inbegriffen sind heiße Getränke zum Aufwärmen nach der Führung. NABU-Mitglieder erhalten Ermäßigung. Teilnahme ohne Anmeldung.