Nabu-Führung zum Welttag der Feuchtgebiete

Tierische Gäste aus Nordeuropa halten sich im Winter am Federsee auf. Der Naturschutzbund (Nabu) sieht darin eine ideale Möglichkeit für Naturfans, Vogelarten kennen zu lernen, die während des Sommers in der nordischen Taiga oder Tundra leben. Das Nabu-Naturschutzzentrum Federsee lädt daher am Donnerstag, 1. Februar, um 15.30 Uhr zu einem Beobachtungs-Spaziergang auf den Federseesteg ein.

Im Winter könne man im Federseemoor einen besonders seltenen Greifvogel Deutschlands beobachten: Für die Kornweihe sei es das wichtigste Rast- und Überwinterungsgebiet im gesamten südlichen Mitteleuropa. Vom Aussichtsturm des Federseestegs aus hat man nach Angaben des Nabu Federsee die Chance, einzelne Exemplare beim Einflug in ihre Schlafplätze im Schilf zu sehen. Auf dem Wasser könnten die Gäste durch das Fernrohr einige nordeuropäische Entenarten beobachten wie Pfeifenten, Spießenten und Löffelenten - und Gänsesäger. Das sind entengroße Wasservögel, die in der nordischen Taiga brüten und am Federsee überwintern. Sie sind perfekt an die Unterwasserjagd nach kleinen Fischen angepasst: Mit Sägezähnen am Schnabel halten sie ihre schlüpfrige Beute fest.

Passend zum am Folgetag wiederkehrenden Welttag der Feuchtgebiete beleuchtet der Nabu bei der Führung auch die Bedeutung des Federseemoores als Rastplatz für Zugvögel, die an Feuchtlebensräume gebunden sind. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden. Kaffee und Tee zum Aufwärmen nach der Beobachtungstour sind im Führungseintritt inklusive. Treffpunkt ist das NABU-Zentrum Federsee in Bad Buchau.