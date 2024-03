Mitgliederversammlung des Partnerschaftsvereins Bad Buchau - Le Lion d‘ Angers

Der Partnerschaftsverein Bad Buchau - Le Lion d‘ Angers hält am Dienstag, 26. März, seine Mitgliederversammlung ab. Beginn in der Grafen-Pils-Stube in Bad Buchau-Kappel ist um 20 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkt: Begrüßung, Entgegennahme des Geschäftsberichts des Vorsitzenden durch die Mitgliederversammlung, Entgegennahme des Kassen- und Kassenrevisionsberichts durch die Mitgliederversammlung, Entlastung des Vorstands und des Gesamtvorstands, Informationen zum Partnerschaftstreffen in Frankreich sowie Verschiedenes, Wünsche und Anträge. Weitere Anträge zur Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich beim Vorsitzenden einzureichen.