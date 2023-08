Mit dem Nabu–Rucksack den Wackelwald erforschen

Das Geheimnis des berühmten Wackelwaldes am Federsee lüften und herausfinden, warum die Bäume wackeln: Das können Familien mit den ausleihbaren Naturerkundungs–Rucksäcken des Nabu–Naturschutzzentrums Federsee.

„Warum wackelt der Wackelwald? Was ist unter unseren Füßen? Wie sieht eigentlich eine Spinne die Welt? Und wer hat den Fichtenzapfen so komisch angenagt? Das sind das Fragen, welche Eltern und Kinder mithilfe des ausleihbaren Naturerkundungs–Rucksacks gemeinsam erforschen können“, schreibt Kerstin Wernicke, Mitarbeiterin des Naturschutzzentrums Federsee, in einer Pressemitteiliung. „Im Rucksack steckt auch eine Riesen–Becherlupe, die einen winzigen Käfer zum überdimensionalen Monster werden lässt. Und den Blick für die vielen kleinen Einzelaugen schärft, mit denen das Insekt seine Umgebung wahrnimmt“, erklärt die Biologin.

Das Besondere am NABU–Rucksack sei, dass man ohne Vorbereitung starten könne. „Kein Recherchieren, wo man etwas Spannendes beobachten kann. Kein Zusammensuchen von Lupen, Bestimmungsbüchern und sonstigen Dingen, mit denen man Kinder bei einem Naturspaziergang bei Laune hält“, betont Wernicke.

Im farbigen Begleitheft nimmt die Leitfigur Emil Eichhorn die Kinder mit, führt von Station zu Station und erläutert, wie die Spiele funktionieren. Für die Aktivitäten finden sich im Heft Alternativen für verschiedene Altersgruppen. Stationsweise verpackt sind etwa Tierbeobachtungsspiegel, Augenbinden, Ratekärtchen, Seile, Stifte und ein Bestimmungsbuch.

Die Wackelwald–Tour dauert zwei bis drei Stunden. Die Strecke ist mit Buggys befahrbar und startet am Nabu–Zentrum in Bad Buchau. Vor der Tour lädt die Nabu–Ausstellung ein, die Tiere und Pflanzen des Moores kennen zu lernen.

Der Wackelwald–Rucksack kann für zehn Euro ausgeliehen werden, eine Vorbestellung unter Telefon 07582/1566 ist laut Nabu–Mitteilung empfehlenswert. Weitere Infos gibt es auf der Homepage www.NABU–Federsee.de