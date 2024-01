Mesmerin Maria Ahlers verabschiedet

(khk) - Nach mehr als 28 Jahren im Dienst wurde die Mesmerin der Buchauer Stiftskirche Maria Ahlers mit einem festlichen Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet. Allein 25 Ministranten geleiteten Maria Ahlers bei ihrem Abschiedsgottesdienst und sämtliche kirchlichen Gruppierungen übergaben gute Worte und schöne Geschenke.

In seinen warmen Abschiedsworten namens der gesamten Kirchengemeinde lobte der gewählte Vorsitzende August Sandmaier, dass Ahlers in den vergangenen fast drei Jahrzehnten unzählbare Stunden zumeist unsichtbar in der Kirche tätig war und neben der Gottesdienstvorbereitung immer für Sauberkeit und Ordnung, aber auch für Schmuck und Dekoration in der schönen Buchauer Stiftskirche sorgte.