Malkurs in Bad Buchau zum Thema „Frühlingsbilder“

Die Tourist-Information Bad Buchau bietet einen Malkurs am Samstag, 16. März, 14 bis 17 Uhr, an. „Frühlingsbilder“ heißt das Thema. Beim Malen könne man wunderbar abschalten, zu sich kommen und Freude an dem Erschaffenen empfinden, heißt es in der Pressemitteilung der Tourist-Information. Gemalt wird mit Acrylfarben auf Leinwand. Die Teilnehmer lernen Farbübergänge sowie das Gestalten von Ästen und Blüten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Dozentin Margitta Nagel ist freischaffende Künstlerin, Dozentin, Kreativpädagogin und hat Freude daran, kleine und große Menschen für Kreativität und Malerei zu begeistern.

Anmeldung und Informationen bei der Tourist-Information Bad Buchau, Marktplatz 6, Mail [email protected], Telefon 07582/808-180. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro, hinzu kommen Materialkosten in Höhe von sieben Euro (Leinwand 30/40 und Farben). Schürzen werden gestellt. Veranstaltungsort ist das Kreativstudio, Marktplatz 3, in Bad Buchau.