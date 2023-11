Männerchorklassiker in der Stiftskirche Bad Buchau

Der in der Region bekannte Lumpenchor ‐ ein 18 Mann starkes Männerchorensemble mit Organistin Maria Kniele und Chorleiter Joe Magino gestaltet am Sonntag, 12. November um 10.15 Uhr in der Stiftskirche Bad Buchau die Kirchenmusik beim Sonntagsgottesdienst unter anderem mit Schuberts Deutscher Messe.

Franz Schubert (1797 bis 1828) bezeichnet laut Mitteilung seine Deutsche Messe als Zeugnis der wahren und rechten Andacht.

Außerdem kommt das Chorwerk von Ludwig van Beethoven (1770 bis 1825) „Die Ehre Gottes in der Natur“, besser bekannt unter dem Titel „Die Himmel rühmen zur Aufführung“.

Im Schlussgesang erklingt der Choral von Dimitri Bortnjanski (1751 bis 1825) und Text von Gerhard Tersteegen „Ich bete an die Macht der Liebe“. Diese beiden Chorwerke werden zusammen mit dem ersten Trompeter des Musikvereins Oggelshausen, Maximilian Hader, aufgeführt.