Living–History–Gruppe „Tenaigos“ zieht ins Federseemuseum

Die Living–History–Gruppe „Tenaigos“ zieht am 9. und 10. September ins Federseemuseum und lässt die Bronzezeit wieder lebendig werden. Das teilt das Museum mit.

Von 10 bis 18 Uhr zeigt die Gruppe, wie man sich das Leben eines Clans um 1050 v. Chr. vorstellen kann. Es war eine große Zeit voller Umbrüche, in der auch Europa mehr und mehr zusammenrückte. Ausgerichtet an den Funden und Siedlungsresten der spätbronzezeitlichen Siedlung „Wasserburg Buchau“ wird dabei der Alltag dieser Epoche lebendig. Mit Tätigkeiten rund um die Themen Ernährung, Töpferei und Textilarbeiten stellen die Mitglieder der Gruppe vor, was die Bronzezeit, „Europas erstes goldene Zeitalter“ ausmachte.