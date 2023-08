Letztes Sommerkonzert auf dem Marktplatz

Die „Original Schenkenburger Musikanten“ spielen am Freitag, 1. September, um 19.30 Uhr auf dem Marktplatz in Bad Buchau. Das circa einstündige Konzert ist das letzte Sommerkonzert in diesem Jahr, wie die Tourist–Information Bad Buchau mitteilt.

Die Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, sich in einem der Cafés oder Restaurants niederzulassen und sich von der Musik unterhalten zu lassen. Bei schlechter Witterung findet das Konzert im Großen Saal des Kurzentrums statt. Ab Sonntag, 10. September, finden alle Kurkonzerte wieder im Großen Saal des Kurzentrums statt. Den Auftakt macht die Musikkapelle aus Betzenweiler.