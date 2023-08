Letzter Fledermaus–Abend am Federsee

Den letzten öffentlichen Fledermausabend in Bad Buchau veranstaltet das NABU–Naturschutzzentrum Federsee am Freitag, 25. August, um 19.30 Uhr. An diesem Wochenende stehen Veranstaltungen in ganz Europa unter dem Label „European Batnight“.

Wie Fledermäuse durch die Dunkelheit navigieren, ob sie tatsächlich gierige Blutsauger sind und warum der Teufel häufig in Fledermausgestalt dargestellt wird — bei Fledermäusen ist das Spannungsfeld zwischen Mythos und Wahrheit groß. Durch das letzte Fledermaus–Event des Jahres am Federsee führt NABU–Mitarbeiter Lasse Semder, der seit fast einem Jahr das Naturschutzzentrum im Rahmen eines Freiwilligendienstes unterstützt. Er beleuchtet zunächst in einer Bilderpräsentation verschiedene Aspekte aus dem Leben der heimlichen Flattertiere — beispielsweise wie sie es geschafft haben, den Luftraum zu erobern.

Nach der Einführung beginnt mit einbrechender Dämmerung der zweite Teil des Abends, die Fledermaus–Expedition. Kinder können dabei die Fledermaus–Suchgeräte des NABU ausprobieren und jagende Fledermäuse aufspüren. Wegen der früheren Dämmerung fliegen die Tiere jetzt zeitiger aus als im Frühsommer — günstig für Familien mit jungen Fledermausfans.

Treffpunkt ist das NABU–Zentrum in Bad Buchau (Ermäßigung für NABU–Mitglieder, für Neumitglieder kostenlos).