Kunsthandwerkermarkt ist wieder Besuchermagnet

Als ein herbstlicher Veranstaltungshöhepunkt erwies sich wieder der Kunsthandwerkermarkt am Wochenende in den Räumlichkeiten von Kurzentrum und Federseeklinik. Die Werbegemeinschaft Bad Buchau-WGB zeigte sich als Veranstalter zuständig und konnte zahlreichen Besucher alte und neue Kunsthandwerkstechniken näher bringen.

Bei idealem Herbstwetter war schon am Samstag ganz ordentlich was geboten, was aber am Sonntag noch überboten wurde. An vielen Ständen wurde bereits Weihnachtsdeko eingekauft und den Vorführungen der Handwerker, wie zum Beispiel den Kunstmalern, Holzschnitzer oder der Filzengelmacherin zugeschaut. Interessant, wie zum Beispiel Nicole Watermann aus Frickingen aus reiner Schafwolle Filzengel herstellt. Allerdings waren früher mehr Live-Vorführungen der Kunsthandwerker zu sehen. Aber offenes Feuer zum Beispiel, wie es der Glasperlenmacher mit dem Gasbunzenbrenner brauchen würde, sind in den Ausstellungsräumen aus Sicherheitsgründen nicht mehr erlaubt. Die meisten Aussteller brachten deshalb ihre Waren bereits fertig mit, schließlich wollten sie ja beim Markt verkaufen und manche Artikel sind nicht einfach in ein paar Minuten zum Mitnehmen herzustellen.

Einige zeigten die hohe Kunst des alten Handwerkes, was aber neuere Techniken nicht ausschloss. Auch dass Weihnachten vor der Tür steht war nicht mehr zu übersehen. Gestaltungstrends in Glas, Textil, Filz, Metall und Holz waren zu finden. Engel aus Edelstahl und Bodenseetreibholz fallen genau so ins Auge wie auch der filigrane Silberschmuck, der aus hauchdünnem Silberdraht gehäkelt wird. Wie gut Treibholz und Beton zusammenpasst, konnte am Stand von Wolfgang Schmid aus Dürmentingen gesehen werden. Eine große Auswahl von Schnitzarbeiten waren beim Buchauer Holzschnitzer Heinz Steinacher zu finden. So nebenher schnitzt Steinacher kleine Katzen aus einem Stück Holz die gleich erworben werden können. Positiv fällt auch auf, dass inzwischen immer mehr Künstler und Kunsthandwerker aus der Region dabei sind. Schön auch für die Aussteller, dass tatsächlich nicht nur geschaut sondern auch eingekauft wurde. Gegen Ende gefragt, zeigten sich fast alle Aussteller zufrieden mit dem Geschäft.