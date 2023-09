Kreisobmänner kommen in Bad Buchau zusammen

Ihren dreitägigen jährlichen Herbsttreff haben Baden-Württembergs Kreisobmänner der Feuerwehren in Bad Buchau abgehalten. Mit dabei bei dem Treffen war auch Landesobmann Günther Benz aus Tuttlingen. Ein umfangreiches Programm, organisiert von Karl Heinz Zäh, Vorsitzender der Buchauer Altersabteilung, sollte jeden der 40 Besucher aus dem „Ländle“ überzeugen.

Nach der Anreise begrüßte Charlotte Mayenberger in Vertretung von Bürgermeister Peter Diesch die Gäste im Feuerwehrgerätehaus im Namen der Stadt. Ein erster Programmpunkt für die Besuchergruppe war eine ausführliche Führung durch das Gesundsheitszentrum Federsee. Der Rest des Tages stand zur freien Verfügung, den einige der Gäste auch im Thermalbad verbrachten.

Der zweite Tag stand dann zumindest für die Männer im Zeichen der Technik. Bei der Werksführung informierten sich die Besucher aus erster Hand beim Weltmarktführer für hochwertige Antriebstechnik wie Motorspindeln. Für die Frauen der Obmänner hatte Charlotte Mayenberger in den Sitzungssal ins Rathaus eingeladen, um dort etliches über die Buchauer jüdische Geschichte zu erfahren. Auch durfte auch ein Spaziergang an den Federsee nicht fehlen, der von Feuerwehrmitglied Konrad Frosdorfer hervorragend kommentiert wurde und zum Abschluss die Besucher noch in den Wackelwald führte, was doch manchen überraschte, wie wackelig der Waldboden stellenweise sein kann. Mit dem Abendessen und anschließendem gemütlichen Beisammensein im Kurzentrum klang der Abend aus.

Der nächste Tag stand wieder im Zeichen von Informationen. Zum einen der Demenzvortrag vom Demenzlotsen der Buchauer Feuerwehr Michael Wissussek. Gut eine Stunde lang erfuhren die Zuhörer vieles rund um das Thema Demenz ‐ zum Beispiel, w.ie sich Demenz bemerkbar macht, die veschiedenen Formen einer Demenz und deren Auswirkungen beim Patient. Worte auch über eine Prävention und Handlungssicherheit, auch für Angehörige der Demenzkranken brachten dem Redner zum Schluss reichlich Beifall ein, und zeigten doch das Interesse an dem Thema.

Den Abschluss der Vorträge machte der Buchauer Kommandant Klaus Merz mit Einblicken in den Kreisfeuerlöschverband (KFLV) Biberach der in Baden-Württemberg einzigartig war und nach seiner Neuausrichtung an 2022 nach wie vor ein Erfolgsmodel sei, so Merz. Merz zeigte den Werdegang des Verbandes seit der Entstehung an 1949 bis zum heutigen Tag auf, gab Einblicke in die Strukturierung, Finanzierung und die Löschbezirke mit den sieben Stützpunktwehren, darunter Bad Buchau.

Dass Bad Buchau mit rund 4000 Einwohnerm eine Stützpunktwehr ist und eine Drehleiter im Fuhrpark hat, verstanden einige der Obmänner so nicht gleich gänzlich. Aber Merz verstand es, mit zum Teil illustren Worten, dies zu erklären und die Versammlung auch zu überzeugen. Alte Fotos mit den ersten Fahrzeugen im Verband lockerten den Vortrag auf.

Im Jahr 1958 war der Landkreis Biberach dem KFLV beigetreten, unterstützte den Verband auch finanziell und zeigte so den Stellenwert der Feuerwehren auf. An 1975 wurde die ILS-Intergrierte Leitstelle, noch mit bescheidener Ausstattung in Betrieb genommen. Seit 1972 ist der Stützpunktwehr Buchau ein Löschbezirk zugewiesen.

Einige Zwischenfragen aus den Zuhörerreihen zeigten, dass der KFLV- iberach immer noch ein interessantes Thema abgeben, und manche Feuerwehr könnte, so ein Zuhörer, durchaus etwas neidisch darauf blicken. Landesobmann Günther Benz bedankte sich für interessante und lehrreiche drei Tage bei der Feuerwehr Bad Buchau und das schöne Rahmenprogramm. Vor Antritt der Heimreise stärkten sich die Gäste noch mit Maultaschen und Kartoffelsalat.