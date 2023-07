Kosten für Eltern steigen in allen Bereichen

Vor einer großen Zuhörerschar hat der Buchauer Stadtrat getagt und sich mit den Kosten der Kinderbetreuung auf allen Ebenen beschäftigt. Beginnend mit den Elternbeiträgen in den beiden städtischen Kindergärten erläuterte Hauptamtsleiter Klaus Schwenning die Kostensituation. Neben erhöhten Betriebskosten würden vor allem die Tarifabschlüsse für das pädagogische Fachpersonal den Aufwand nach oben treiben: Insgesamt erhalten Erzieherinnen neben einer bereits erfolgten Gehaltserhöhung und zwei zusätzlichen Urlaubstagen im Lauf des Jahres noch eine Inflationsprämie von gesamt 3.000 Euro und eine weitere Gehaltserhöhung in 2024 um 5,5 Prozent. Aus diesem Grund empfehle die gemeinsame Arbeitsgruppe der Gemeinden und Kirchen eine Erhöhung der Elternbeiträge um 8,5 Prozent für das kommende Kindergartenjahr, so Schwenning.

Dieser Empfehlung sollte auch in Buchau gefolgt werden, empfahl Bürgermeister Peter Diesch, der darauf hinwies, dass trotz jährlich steigender Beiträge die Eltern nur circa 14 Prozent der gesamten Kosten des Kindergartenbetriebes zu tragen hätten. Das jährliche Defizit, das bei Stadt und somit bei der Bürgerschaft zu finanzieren wäre, läge zwischen 700.000 und 800.000 Euro und schloss mit der alljährlich wiederkehrenden Bemerkung „Unsere Kinder sind uns lieb (und teuer)“. Der Stadtrat folgte einstimmig der Empfehlung der Verwaltung und erhöhte ohne Gegenstimme die Beitragssätze um durchschnittlich 8,5 Prozent. Somit ergibt sich bei Familien mit einem Kind eine Spanne von günstigstenfalls 166 Euro im Naturkindergarten bei 30 Wochenstunden bis zu den höchsten Beiträgen in der Ganztageskrippe, die bei 628 Euro pro Monat liegen. Insgesamt gibt es abhängig von Betreuungsform und Kinderzahl 56 verschiedene Elternbeiträge, diese werden auf der Homepage der Stadt veröffentlicht.

Als weiteren Punkt auf der Tagesordnung kam die Ankündigung des Essenslieferanten Dornahof aus Altshausen, dass aufgrund erhöhter Lohnkosten und stark gestiegener Rohstoff– und Energiepreise die Essenspreise erhöht werden müssten. Dies treffe die Federseeschule mit einer Erhöhung um 30 Cent und den Kindergarten (aufgrund erhöhter Abnahmemenge) um 20 Cent pro Essen, erklärte Klaus Schwenning. Diese Mehrkosten seien nachvollziehbar, so der Tenor der Stadträte, die der Erhöhung einstimmig zustimmten. Somit kostet künftig ein Menü inklusive Getränk in der Federseeschule 5,35 Euro und im Kindergarten 4,55 Euro.