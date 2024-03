Kinderuni Oberschwaben ist den Fake News auf der Spur

Einem sehr aktuellen Thema hat sich die jüngste Vorlesung der Kinder-Uni Oberschwaben gewidmet. Knapp 100 junge Studierende zwischen acht und zwölf Jahren arbeiteten am Mittwochnachmittag mit ihrem Professor Christoph Fasel an der Frage: „Warum dürfen Journalistinnen und Journalisten nicht lügen?“ In gut einer Schulstunde ging es um eine wesentliche Säule der Demokratie, so der Referent: die seriöse und wahrheitsgemäße Berichterstattung. Mit der gedanklichen Ausrüstung möchte er seine Studierenden sensibilisieren: „Mein Versuch ist es, ein Gespür zu vermitteln, was echt und was falsch ist.“

Reges Stimmengewirr herrscht im Saal der Federseeschule Gemeinschaftsschule in Bad Buchau. Die jungen Studierenden kennen sich, treffen Freunde, sind - meist - an den angebotenen Themen sehr interessiert. Mit Blick über die sich rasch füllenden Stuhlreihen, sagt der Referent Christoph Fasel, dass Offenheit für und Neugierde auf Neues bei den Kindern gefördert werden sollen: „Das sind unsere Forscher von morgen.“

Er ist fasziniert, dass sich Kinder auf die anspruchsvollen Themen der Kinder-Uni Oberschwaben einlassen: „Wir unterschätzen das als Erwachsene oft.“ Und eine Mutter aus Bad Wurzach, die ihren Viertklässler Paul zur Vorlesung bringt, fasst die Intension der Kinderuni zusammen: „Weil Wissen ein unbezahlbares Gut ist.“

Unterschied zwischen erlaubten und verbotenen Lügen

In seinen Ausführungen, sagt Christoph Fasel, schöpfe er nicht nur aus den Erfahrungen als Ausbilder für Journalisten und als Professor für Medien- und Kommunikationsmanagement an der Hochschule in Calw, sondern auch aus denen als sechsfacher Vater und Großvater von sieben Enkeln. Mit den für jedes der Kinder nachvollziehbaren Abgrenzungen von erlaubten zu verbotenen Lügen hat er dann sofort die volle Aufmerksamkeit.

Er stellt fest: „Wir lügen alle. Jeden Tag!“ Die Erwachsenen wie die Kinder. Das Schwindeln, das Flunkern, das Verschweigen, das Schmeicheln gehöre zu den „erlaubten“ Lügen. Auch beim Trösten würden häufig kleine Unwahrheiten formuliert - und dafür finden die eifrigen jungen Studierenden zahlreiche Beispiele. Manchmal sei es wohl auch „barmherzig“ ein bisschen zu lügen, ergänzt Christoph Fasel augenzwinkernd.

Die „verbotenen“ Lügen dagegen, beweist er mit anschaulichen Beispielen - eigenen wie von den Kindern schlagfertig ergänzten -, sollten unbedingt vermieden werden. Diese Lügen wollen jemandem schaden, wollen Menschen gegeneinander aufhetzen, sollen dem Lügner unerlaubte Vorteile verschaffen. Mit dem Mikrophon geht Christoph Fasel durch die Reihen der Studierenden und sammelt die zahlreichen Antworten und Vorschläge.

Fakten müssen stimmen

Auf das eigentliche Thema zurück führt die Fragestellung, was Journalisten tun. Mit kindgerechten Beispielen erklärt er, dass Journalismus nach bestimmten Regeln arbeiten muss: Fakten müssten stimmen, Meinungen als solche gekennzeichnet sein. Nicht nach diesen Regeln arbeiteten beispielsweise Blogger. Mit dem besonderen Hinweis auf zahlreiche, den Kindern bekannte Internetportale, gibt er ihnen den Rat: „Achtet darauf, wenn ihr etwas lest oder seht.“ Und: „Denkt nach, bevor ihr etwas glaubt!“ Er rät, Gehörtes, Gesehenes, Gelesenes zu hinterfragen, nach den entsprechenden Quellen zu suchen. Bei aktuellsten politischen Beispielen zeigen sich die jungen Studierenden wohl informiert.

Christoph Fasel bricht eine Lanze für unsere Demokratie: „Seid kritisch. Verteidigt die Menschenwürde.“ Vorsichtig fragt er sein Auditorium nach dem Wortlaut des Artikels 1 unseres Grundgesetzes. Und sofort schnellt ein einziger Finger in die Höhe. Lisa, Viertklässlerin aus Bad Buchau, zitiert aufrecht, stolz, ohne zu stocken: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Lauten Klopfapplaus erhält sie dafür. Und zurück zur Frage des Themas, formuliert Christoph Fasel als Fazit: „Wenn Journalistinnen und Journalisten lügen, wankt unsere Demokratie!“

Aus den fünf Kooperationsschulen der Kinder-Uni Oberschwaben im Landkreis Biberach - der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule in Riedlingen, der Federseeschule Gemeinschaftsschule Bad Buchau, der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule in Ertingen, der Donau-Bussen-Schule in Unlingen, der Mühlbachschule Schemmerhofen - und 15 weiteren Schulen kommen die Studierenden.

Jonathan, Viertklässler aus Warthausen, sagt: „Ich find’s einfach toll, was Neues zu lernen.“ Janos, ebenfalls Viertklässler, aus Bad Buchau, ist am heutigen Thema interessiert, „weil ich auch abends die Nachrichten gucke“. Tobias aus Unlingen, Drittklässler, ergänzt: „Ich will’s einfach wissen, warum die nicht lügen dürfen.“ Und Andreas aus Rot an der Rot gesteht, dass er nicht aus eigenem Antrieb zu den Vorlesungen kommt - die Eltern schicken ihn. Hin und wieder sei es langweilig, gesteht er: „Aber manchmal find ich auch neue Freunde.“

Haben sich am Ende ihre Erwartungen erfüllt? Tobias hat gelernt, dass er nicht allen Dingen im Internet glauben kann. Janos waren die Ausführungen zu den Fake News wichtig und dass er selber darauf achten könne, was wahr und was gelogen sei. Und Jonathan ergänzt: „Wichtig ist mir, dass ich jetzt weiß, wie ich Fake News und Wahrheit unterscheiden kann.“

Die nächste Vorlesung der Kinder-Uni Oberschwaben ist am 17. April in der Mühlbachschule Schemmerhofen. Anja Reinalter arbeitet dann am Thema „Warum brauchen Kinder Rechte?“ Auf der Homepage der Kinder-Uni Oberschwaben sind alle Informationen zu finden: www.kinderuni-oberschwaben.de.

Die Ausgezeichneten

Ausgezeichnet als Bachelor mit vier absolvierten Vorlesungen wurden Leonhard Echteler und Paul Hofmann von der Federseeschule Gemeinschaftsschule Bad Buchau.

Ihr Diplom als Master (acht Vorlesungen) erhielten Greta Briemle und Enna Kappeler von der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule in Ertingen, Matthias Hartmann (Mühlbachschule Schemmerhofen) und Leila Maucher (Donau-Bussen-Schule Unlingen).

Profis mit 16 Stempeln in ihren Studienausweisen sind nun Hannah Peters (Federseeschule Gemeinschaftsschule Bad Buchau), Valentin Przibilla und Maximilian Stemmler (Mühlbachschule Schemmerhofen) und Jonathan Wuerstle (Sophie-La-Roche-Schule Warthausen).