Kessler ehrt langjährige Mitarbeiter

Die Geschäftsführung und der Betriebsrat des Unternehmens Kessler dankten anlässlich ihrer letzten Betriebsversammlung und Betriebsfeier zehn Jubilaren für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit. Darüber hinaus wurden elf Auszubildende für ihre überdurchschnittlichen Leistungen zum Lehrjahreswechsel und zu den Abschlussprüfungen beglückwünscht.

Julius Herwanger informierte hierbei über das vergangene Geschäftsjahr, das für Kessler von besonderer Bedeutung war: Das Unternehmen feierte sein 100-jähriges Firmenjubiläum. Viele Mitarbeiter begleiten Kessler bereits seit einem großen Teil der Firmengeschichte - so wurde anlässlich der traditionellen Betriebsfeier wieder zehn Jubilaren für ihr langjähriges Engagement gedankt. Josef Dangel blickt bereits auf eine bemerkenswerte Betriebszugehörigkeit von 45 Jahren zurück. Siegfried Abele und Eugen Fetsch traten vor 30 Jahren in das Unternehmen ein und die Mitarbeiter Susanne Breimaier, Elke Ehringer, Daniela Rehm, Gerold Ebe, Siegfried May, Viktor Schöck und Leo Steinbeck sind seit 25 Jahren bei Kessler. Zur Ehrung wurde den Jubilaren eine Urkunde und ein Präsent durch den Betriebsratsvorsitzenden Gerhard Rief überreicht, der - auch im Namen der Geschäftsführung - den langjährigen Mitarbeitern herzlich gratulierte und sich für deren Treue bedankte.

Im Anschluss an die Ehrungen der Jubilare beglückwünschte Gerhard Rief insgesamt elf Auszubildende zu ihren herausragenden Leistungen. Eric Boll erhielt als besondere Auszeichnung den

„Erich-Hoffmeister-Preis“ vom Landkreis Biberach. Zehn weitere Auszubildende erhielten Belobigungen für ihre guten Leistungen: Kathrin Lehmann, Larissa Weinert, Lea Zimmermann, Moritz Eisele, Fabian Gehweiler, Louis Gleinser, Justin Heyer, Marius Müller, Christoph Rief und Kim Saal. „Die Auszeichnungen sprechen für die überdurchschnittlich hohe Qualität der Ausbildung bei Kessler“ so Gerhard Rief.

Als Belohnung erhielten die Auszubildenden vom Unternehmen eine Erfolgsprämie. Das Unternehmen Kessler freut sich, mit einer so engagierten Belegschaft ins Jahr 2024 starten zu können.