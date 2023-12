Kartenvorverkauf für Auftritt von Heinrich Del Core startet

Heinrich Del Core ist am Freitag, 12. Januar, mit seinem Programm „Glück g’habt!“ zu Gast im Kurzentrum Bad Buchau. Glück hatte Heinrich Del Core zuletzt häufig, und genau das gibt er in seinem Programm zum Besten. Heinrich Del Core nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch den Alltag, „absolut skurril, alltagstauglich und irrwitzig zugleich. Mit seinen quietschroten Lackschuhen und dem feinen Blümchenhemd hat er neue, herrlich komische Geschichten in seinem Handgepäck“, heißt es in der Pressmitteilung der Tourist-Information Bad Buchau. Eintrittskarten gibt es ab sofort in der Tourist-Information, Telefon 07582/808-180 oder online unter www.reservix.de. Der Eintrittspreis beträgt im Vorverkauf 27 Euro, ermäßigt für Schüler und Studenten 25,50 Euro.