Informatives Tagesprogramm begeistert

Mit einem Feuerwerk an Swing-Music und Solis eröffnete die Bläsergruppe „Klangwerkstatt“ die Jubiläumsfeier der SHG Bad Buchau. Der Leiter und 2. Vorsitzende Herbert Oelhaf der SHG konnte laut Pressemitteilung eine Vielzahl an Mitgliedern, Vertretern der SHG’s Friedrichshafen und Bad Saulgau, des Landesverbandes , der AOK und der Kontakt- und Informationsstelle für gesundheitliche Selbsthilfegruppen (KIGS) Biberach, Fachärzte verschiedener Kliniken sowie der Federseeklinik begrüßen.

In seinem Grußwort gratulierte Bürgermeister Peter Diesch der SHG und sagte weiterhin die Unterstützung seitens der Stadt Bad Buchau zu. Er schloss seine Ansprache mit den Erkenntnisreichen Worten: „Der Gesunde hat viele Wünsche, der Kranke hat nur einen!“ In seinem Festvortrag ließ der ehemalige Chefarzt und ärztliche Direktor der Federseeklinik, Prof. Dr. Martin Huonker mittels einer Power-Point-Präsentation die vergangenen 20 Jahre vielfältiger Aktivitäten der SHG einschließlich seiner für die Gruppe äußerst wertvollen Unterstützung Revue passieren. Dabei hob er insbesondere die in der SHG praktizierte Gemeinschaft, die Lebensfreude und die Zuversicht hervor. Diesbezüglich überraschend und sehr zur Freude aller Festgäste beendete er seinen Vortrag als bislang unentdecktes Gesangstalent mit dem Lied: „Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste was es gibt auf der Welt!“ Herbert Oelhaf durfte daraufhin Martin Huonker sowie weitere verdiente Gründungsmitglieder und Mitglieder für ihre langjährige Treue mit Ehrenurkunden und kleinen Präsenten auszeichnen.

Das Nachmittagsprogramm wurde von Rita und Willi Miller mit ihren originellen Drehorgeln eröffnet. Dazu waren zusätzlich viele Patienten mit ihren Betreuern aus den Pflegeheimen „Irmengardis“ und dem „Haus mit Herz“ eingeladen. Den absoluten Höhepunkt der Veranstaltung lieferten die beiden Künstlerinnen vom Theater Wortkino aus Stuttgart. Unter dem Titel „50 Jahr blondes Haar“ gaben sie einen musikalisch schwungvollen Rückblick auf fünf Jahrzehnte Politik und Schlager.

Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein mit Kaffee und Kuchen fand die Feier ihren Ausklang.