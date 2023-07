Im Federseemuseum geht es am 30. Juli um das Feuer

„Das Feuer — brandgefährlich und heißgeliebt“ ist der Sonntag, 30. Juli, 13 bis 17 Uhr, im Federseemuseum Bad Buchau überschrieben. Feuer werde seit Jahrtausenden genutzt zum Kochen, Wärmen, aber auch zum Schmieden, heißt es in der Mitteilung des Federseemuseums. Gleichzeitig kann dieses segensreiche Element zerstörerisch sein: schon in der Vorgeschichte sind ganze Dörfer abgebrannt. So vielseitig wie das Feuer selbst sind auch die Möglichkeiten, es zu entfachen. Einige dieser Methoden stellt am Sonntag Archäotechniker Patrick Geiger von 13 bis 17 Uhr vor. Vom ersten Feuerzeug bis heute werden geniale Techniken des Feuermachens gezeigt, inklusive skurriler Hilfsmittel wie Cola. Daneben kann von 13.30 bis 16.30 Uhr das Schleudern mit der eiszeitlichen Speerschleuder oder eine kleine Runde mit dem neuen Einbaum auf dem Museumsteich ausprobiert werden. Die öffentliche Führung um 15 Uhr nimmt Besucher im Freigelände mit in den Alltag der Eiszeitjäger und Pfahlbauer. Weitere Informationen gibt es beim Federseemuseum Bad Buchau, Telefon 07582/8350, Internet www.federseemuseum.de.