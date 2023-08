„Homo Pfiffikus“ der Steinzeit

Nadeln, Beile, Räder, Heißkleber und sogar Häuser — all dies haben die Steinzeitmenschen erfunden. Am Sonntag, 27. August, packt Andreas Diehm die Trickkiste der Steinzeit aus und zeigt, wie pfiffig man schon vor rund 6000 Jahren war. Denn durch die neue Lebensweise, einhergehend mit Sesshaftigkeit, Viehhaltung und Ackerbau erweitert sich das Repertoire an Artefakten enorm. Neben Erfindungen, die das Leben außerordentlich erleichterten, zeigt er auch, welche Tätigkeiten Tag für Tag erledigt werden mussten. Gleichzeitig wird — wie jeden Sonntag– von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr das Schleudern mit der eiszeitlichen Speerschleuder, eine kleine Tour mit dem Einbaum und Herstellen von steinzeitlichem Schmuck angeboten. Bei der freien Führung um 15 Uhr wird im Freigelände die Vergangenheit von den Eiszeitjägern bis zu den Pfahlbauern im wahrsten Sinne des Wortes begangen.

Weitere Informationen unter Telefon 07582/8350 oder online unter