Ein besonderes Konzert findet am Sonntag, 7. April, 19 Uhr, im Goldenen Saal des Schlosses in Bad Buchau statt. Eine „Hommage an Komponistinnen“ ist das Konzert überschrieben. Seit Jahrhunderten gibt es hervorragende Komponistinnen, die immer mehr die Konzertprogramme bereichern. Ute Giese, Flauto dolce, Sabine Buchmann, Violoncello, und Beatrice Wehner-Schaller (Berlin), Piano, präsentieren Werke von Anna Amalia von Preußen, Maria Theresia von Paradis, Louise Farrenc, Mel Bonis und den Schwestern Nadia und Lili Boulanger.

Die Idee für die Konzertreihe „Hommage an Komponistinnen“ entstand in Berlin, wo die Pianistin des Ensembles lebt. Geboren in Bukarest, begann Beatrice Wehner-Schaller bereits im Alter von sechs Jahren, Klavier zu spielen. Mit 19 Jahren kam sie nach Berlin, studierte erfolgreich an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin und machte durch zahlreiche Auftritte auf sich aufmerksam.

Seit vier Jahren legt sie den Schwerpunkt ihres Schaffens auf die Werke von Komponistinnen. Aus dieser intensiven Arbeit heraus entstand diese Konzertreihe mit Solo- und Kammermusikkonzerten, deren Programme ausschließlich Musik von Komponistinnen präsentieren. Mit diesem Projekt lässt sie die stark in Vergessenheit geratenen Werke von Komponistinnen wieder erklingen und begeistert dafür auch andere Musiker und Musikerinnen.

Durch die Kooperation mit der Association Mel Bonis in Paris hat die Pianistin außerdem die einmalige Möglichkeit, noch unbekannte Werke dieser Komponistin zu sichten und sich Inspirationen für zukünftige Konzerte zu holen und diese Werke ihrem Publikum bekannt zu machen.

Inzwischen geht die Konzertreihe weit über die Grenzen Berlins hinaus bis nach Baden-Württemberg, wo sie unter anderem mit Sabine Buchmann (Cello) und Ute Giese (Flauto dolce) am 7. April in Bad Buchau ein Konzert spielen wird. Konzertbeginn ist um 19 Uhr.

Karten sind erhältlich im Vorverkauf bei der Tourist-Information Bad Buchau, Marktplatz 6, Telefon 07582/808180, Mail [email protected], oder an der Abendkasse.

Weitere Male ist das Konzert „Hommage an Komponistinnen“ am 5. April, 19 Uhr, in Riedlingen im Johannes-Zwick-Haus, Goldbronnenstraße 1, sowie am 6. April, 18 Uhr, in Sigmaringen in der Aula der Alten Schule zu hören.