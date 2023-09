Herbststimmung ist Thema beim Malkurs in Bad Buchau

Herbststimmung festhalten in bunten Farben ‐ beim Malkurs bei Dozentin Margitta Nagel kein Problem. Am Samstag, 30. September, können junge Künstler ab zwölf Jahren, Anfänger und Fortgeschrittene von 14 bis 17 Uhr ihre Bilder auf die Leinwand pinseln . Margitta Nagel ist freischaffende Künstlerin, Dozentin, Kreativpädagogin und hat viel Freude daran, kleine und große Menschen für Kreativität und Malerei zu begeistern. Veranstaltungsort: Marktplatz 3 (Gegenüber der Tourist-Info Bad Buchau). Anmeldung: Tourist-Information Bad Buchau, per Mail: [email protected], Telefon: 07582/808180. Teilnahmegebühr 20 Euro plus sieben Euro Materialkosten ‐ Schürzen werden gestellt.