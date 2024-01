Bad Buchau

Heinrich del Core begeistert Buchauer Publikum

Bad Buchau / Lesedauer: 1 min

Heinrich del Core bei seinem Auftritt in Bad Buchau. (Foto: Touristikmarketing Bad Buchau )

Bei seinem Auftritt in Bad Buchau hat Heinrich del Core das Publikum begeistert. In dem voll besetztem Saal im Kurzentrum habe der schwäbische Kabarettist mit seinem Programm „Glück g’habt“ die Gäste rund zwei Stunden lang in seinen Bann gezogen, heißt es in der Mitteilung von Touristikmarketing Bad Buchau.