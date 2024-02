Hausfasnetsumzug am Fasnetsdienstag

Nach vier Jahren wird in Bad Buchau am Fasnetsdienstag wieder traditionell Hausfasnet gefeiert. Die Narrenzunft Moorochs veranstaltet am 13. Februar ab 15 Uhr wieder ihren beliebten Hausfasnetsumzug. Alle Vereine, Gruppierungen, Familien- und Freundeskreise in Bad Buchau sowie im gesamten Federseegebiet und natürlich auch alle Mitglieder der Moorochsenzunft sind zur Teilnahme aufgerufen.

„Macht Euch Gedanken, überrascht uns und seid dabei!“, so der Aufruf der Zunftverantwortlichen. Das Anmeldeformular gibt es auf der Moorochsen-Homepage unter Aktuelles bei „Hausfasnet aktuell“ oder in der Tourist-Information am Marktplatz 6.

Bereits ab ca. 14.30 Uhr sorgt die Caribbean Steelband Kolibris auf dem Marktplatz für musikalische Unterhaltung und närrische Stimmung. Ebenfalls ab 14.30 Uhr findet die Aufstellung zum Umzug in der Hauptstraße bei der Bäckerei Butzug statt, die eine kleine Bewirtung anbietet. Pünktlich um 15 Uhr startet dann der Hausfasnetsumzug zum Marktplatz, wo sich die einzelnen Gruppen auf der Moorochsenbühne präsentieren können. Anschließend zieht der Umzug weiter zum Narrenbrunnen und zum Zunftheim, wo das närrische Treiben weitergeht, ebenso wie in den Lokalen der Stadt.