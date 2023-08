Hausbau wie in der Steinzeit

Die Rekonstruktion einer Hütte im Museums–Steinzeitdorf aus der Welterbestation bei Alleshausen hat inzwischen Fahrt aufgenommen. Alleshausens Bürgermeister Patrick Hepp machte einen spontanen Besuch auf der Baustelle und brachte auch gleich dem Handwerkerteam aus ehrenamtlichen Arbeitern ein kräftiges Vesper mit.

Eine originalgetreue Nachbildung einer der Hütten von den damaligen Flachsbauern vor rund 5000 Jahren wie in den Grundwiesen bei Alleshausen gefunden, soll im Außenbereich des Federseemuseums aufgebaut werden. Sieben ehrenamtliche „Mitarbeiter“ unterstützen dabei Museumstechniker Andreas Diehm bei der nicht ganz einfachen Arbeit. Nur steinzeitliche Werkzeuge sollen dazu benutzt und auch andere Techniken erprobt werden. Auch der Zeitaufwand für eine Hütte in dieser einfachen Bauart soll dokumentiert werden. Bürgermeister Patrick Hepp sagte beim Besuch: „Wenn die schon ehrenamtlich arbeiten, soll es wenigstens am Vesper nicht fehlen.“ Museumsleiter Ralf Baumeister und Museumstechniker Andreas Diehm erklärten dem Bürgermeister dann auch den bisherigen Verlauf der Bauarbeiten und führten ihm auch die langwierige Holzbearbeitung mit den steinzeitlichen Werkzeugen vor.

Inzwischen sind die relativ dünnen Holzstämme für die Wände aufgestellt und das Verlegen des Bodenbelages aus starken Ästen ist im Gange. Schon am kommenden Wochenende soll Richtfest gefeiert werden. Museumstechniker Andreas Diehm tüftelt im Moment noch daran, wie das Dach aufgebracht werden könnte, zumal die „Sparren“ ja auch sehr dünn und eigentlich nicht begehbar sind. Ob ihm das gelingt wird sich am Freitag zeigen. Wir werden darüber noch ausführlich berichten.