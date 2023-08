Gemeinsame Musikschule ist nun offiziell abgesegnet

Mit der konstituierenden Sitzung für die neue gemeinsame Musikschule und der Wahl des Verbandsvorsitzenden und seines Stellvertreters im Bad Buchauer Haus der Musik ist nun die gemeinsame Musikschule Bad Buchau/Bad Schussenried arbeitsfähig.

Nach der Begrüßung der Anwesenden aus Bad Buchau und Bad Schussenried durch die beiden Bürgermeister Peter Diesch und Achim Deinet konnte Wolfgang Dangel die Verbandsversammlung eröffnen und stellte die Beschlussfähigkeit fest. In offener Wahl wurde Bürgermeister Peter Diesch zum Verbandsvorsitzenden und Bürgermeister Achim Deinet zu dessen Stellvertreter gewählt und verpflichtet.

Die Verpflichtungsformel lautete für beide gleich: „Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte des Zweckverbandes gewissenhaft zu wahren und sein Wohl und das ihrer Mitglieder nach Kräften zu fördern“. Als Beisitzer im Verband amtieren für Bad Buchau Ulrich Blöß FWV–Fraktion (Stellvertreterin Charlotte Mayenberger) und Jasmina Ruetz CDU–Fraktion (Stellvertreter Stefan Konrad). Für Bad Schussenried Wolfgang Dangel FWV–Fraktion (Stellvertreterin Angelika Wiedmer) und Martin Braun BWL–Fraktion (Stellvertreter Walter Seifert).

Im Sachstandsbericht zum Aufbau der Geschäftsstelle informierte Hauptamtsleiter Klaus Schwenning die Versammlung. Die Gesamtleitung der gemeinsamen Musikschule mit 120 Schüler aus Bad Schussenried und 240 aus Bad Buchau hat Thomas Ruffing inne. Ruffing freut sich auf die Zusammenarbeit auch mit Bad Schussenried, zumal, so Ruffing, beide viele gleiche Ideen hätten. Ganz am Rande war von Bürgermeister Peter Diesch noch zu erfahren, dass sich die Stadträte beider Städte am Abend vorher in der Wirtschaft im Schienenhof „verbrüdert“ hätten. Genaueres war nicht zu erfahren, aber es muss schön gewesen sein.