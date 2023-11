Gedenkfeier erinnert an die ehemalige jüdische Gemeinde Buchau

Vor 85 Jahren, am 9. November 1938, brannten in ganz Deutschland die Synagogen. Auch Buchau hat in dieser Nacht den gewaltsamen Beginn der Auslöschung der jüdischen Gemeinde erlebt. Das Zusammenleben von Juden und Christen wurden gestört. SA-Leute aus Ochsenhausen legten Feuer, Fensterscheiben wurden zerschlagen und am nächsten Tag 15 Männer verhaftet und nach Dachau deportiert.

In einem ökumenischen Gedenkgottesdienst am Donnerstag, 9. November, um 18 Uhr in der Stiftskirche, mit anschließendem Schweigemarsch, vorbei am Platz der Synagoge zum Jüdischen Friedhof, wollen die Teilnehmer an die Geschehnisse vor 85 Jahren erinnern.