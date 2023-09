Frauenbund gestaltet kreative Ährensträuße zum Erntedank

Wie schon seit vielen Jahren binden die Frauen vom katholischen Frauenbund zur Zeit wieder korbweise die beliebten Ährensträuße zum Erntedank.

Alle Hände voll zu tun hat zur Zeit das Frauenbund Team um Marianne Diesch . Gilt es doch wieder, die beliebten Ährengestecke zum kommenden Erntedankfest zu binden (Foto: Klaus Weiss). Da werden die kleinen Fruchtgarben zusammen gesteckt, mit Trockenblumen ausgeschmückt, einige farbige Bändel runden das Bild ab, und in einem kleinen Tütchen findet man vielerlei Getreide. Ferner in den Bändeln eingebunden, ein nettes Gedicht über diesen Ährenstrauß. Am Samstag, 30.September, können die Ährensträuße vor dem Abendgottesdienst um 18.30 Uhr vor der Peter&Paulkirche in Kappel und an Erntedank am Sonntag, 1.Oktober, vor der Stiftskirche Bad Buchau um 10.15 Uhr käuflich erworben werden. Der gesamte Erlös der Aktion geht in diesem Jahr an das Hospizhaus Maria der St. Elisabeth-Stiftung in Biberach. Kostenlos gehen die Ährensträuße auch an die Tagespflege der Sozialstation Bad Buchau und an das Haus Irmengardis als kleine Aufmerksamkeit zum Erntedank von den Damen des katholischen Frauenbundes.