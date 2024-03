Frauenbund bastelt wieder die begehrten Handpalmen

Es geht wieder Ostern zu, aber zuvor steht noch der Palmsonntag an, zu dem die Damen des Katholischen Frauenbunds zur Zeit im Bischoff-Sproll-Haus wieder die begehrten Handpalmen basteln.

Zurzeit haben die Handwerkerinnen allerhand zu tun, schließlich müssen bis zum Palmsonntag die Handpalmen zum Verkauf fertig sein. Körbeweise bunt bemalte Eier, Hartriegelgerten, Buchszweige und bunte Bänder werden kreativ verarbeitet, um die Handpalmen fertigzustellen. Seit vielen Jahren schon ist das „Palmenteam“ unter der Chefin Marianne Diesch schon einige Tage vor den Bastelnachmittagen mit den Vorbereitungen beschäftigt, damit alle Handpalmen rechtzeitig fertig werden.

Am Samstag vor Palmsonntag können die bunten Handpalmen vor der Vorabendmesse in Kappel und am Palmsonntag vor dem Gottesdienst vor der Stiftskirche erworben werden. Der Reinerlös kommt wie beim Frauenbund immer üblich wieder einem sozialen Zweck zugute.