Französischen Freunde zu Gast in Bad Buchau

Der Bad Buchauer Partnerschaftsverein hat Ende Juli nach drei Jahren wieder seine französischen Freunde in die Arme geschlossen. Wie der Verein mitteilt, wurden die Gäste aus der französischen Partnerstadt Le Lion d'Angers mit Getränken und Knabbereien in der Aula der Federseeschule begrüßt. Anschließend wurde in den Familien gemeinsam gegessen.

Auf dem Programm stand ein Besuch der Stadt Waldsee inklusive des Hymer–Museums. Einige Ausflügler nutzten das schöne Wetter sogar für einen Sprung in den Stadtsee. Der Tag endete für einige mit dem „Tanz durch die Jahrhunderte“ auf dem Biberacher Schützenfest und auf dem Marktplatz in Bad Buchau. Dort spielte die Stadtkapelle Bad Buchau mit der Musikkapelle Dürnau ein gemeinsames Kurkonzert.

Am Tag darauf machte die Gruppe einen Ausflug nach Überlingen. Dort fand das Promenadenfest statt. Abends kam die Gruppe im festlich geschmückten großen Saal des Kurzentrums zusammen. Es wurde gelacht, geredet und in Erinnerungen geschwelgt.

Michelle Gaboriaud überbrachte im Namen des französischen Organisationsteams herzliche Grüße aus der Partnerstadt an alle Anwesenden und an die offiziellen Vertreter der Stadt. Nachdem auch Peter Bermann für die englische Abordnung aus Wiveliscombe seine Grußworte überbrachte, kam es zum Highlight des Abends.

Eberhard Bürger, einer der Gründerväter des Partnerschaftsvereins, erinnerte an die Anfangsjahre der Partnerschaft zwischen Bad Buchau und Le Lion d' Angers, die nun bereits 30 Jahre zurückliegen. Seine in fließendem Französisch gehaltene Rede erntete Applaus. Anschließend wurde getanzt. Es sei ein wunderbarer Abend gewesen, ganz im Sinne der Freundschaft der beiden Städte.

Der traditionell als „Tag in den Familien“ bezeichnete Sonntag wurde von vielen für einen Besuch des Schützenfestumzuges in Biberach genutzt. Am Montagmorgen wurden die Gäste verabschiedet und das traditionelle „à la prochaine — bis zum nächsten Mal“ erklang aus aller Munde. Nächstes Jahr möchten sich die Freunde in Le Lion d'Angers wiedersehen.