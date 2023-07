Fledermaus–Expedition am Federsee

Zum Start in die Sommerferien veranstaltet das NABU–Naturschutzzentrum Federsee am Freitag, 28. Juli, um 20.30 Uhr einen Abend rund um die Fledermaus. Abends Fledermäuse bei der Insektenjagd beobachten und dann ausschlafen — dies sei der ideale Start ins erste Sommerferienwochenende für naturbegeisterte Kinder und Erwachsene, so das Motto des Fledermaus–Abends beim NABU–Zentrum. Ausgerüstet mit Fledermaus–Suchgeräten nimmt NABU–Mitarbeiterin Ciara Elsholtz ihre Gäste mit auf eine Fledermaus–Expedition, um die nächtlichen Jäger bei der Jagd zu erleben. Wenn plötzlich aus dem Bat Detector ein rhythmisches Knacken oder Ploppen tönt, bedeutet das, dass eine Fledermaus im Anflug ist. Doch niemand muss den Kopf einziehen, denn die Tiere haben ein sehr feines Ortungssystem mittels Ultraschall. Bis zum Beginn der Dämmerung informiert die junge Naturschützerin mit Bildern über die Jagdmethode, die Lebensweise und das Familienleben der Tiere. Wer ein Haus besitzt, erfährt in einem „Fledermaus–Check“, wie man überprüfen kann, ob Fledermaus–Besuch da ist. In der Dämmerung geht es dann hinaus an die Jagdplätze von Zwergfledermaus, Wasserfledermaus, Rauhaut und Großem Abendsegler. Treffpunkt für das zweieinhalbstündige Event ist das NABU–Zentrum in Bad Buchau. Ermäßigung für Kinder und NABU–Mitglieder.

Weitere Fledermaus–Termine im August sind aufgelistet auf www.NABU–Federsee.de.