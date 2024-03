Filmmusikspektakel mit dem Ponticelli Ensemble

Das Ponticelli Ensemble spielt am Sonntag, 10. März, um 17 Uhr im Goldenen Saal in Bad Buchau. Mit dem Programm „Das Imperium streicht zurück“ entführt das oberschwäbische Ensemble in emotionale Klangwelten aus Film und Fernsehen, heißt es in der Ankündigung. Die Zuhörer können demnach eintauchen in die Welt der Musik und die Fortsetzung einer epischen Saga erleben mit Streichinstrumenten, Piano und Percussion.

Das Ponticelli Ensemble verspricht dabei einen unvergesslichen Abend voller musikalischer Höhepunkte. Einlass ab 16.15 Uhr im Goldenen Saal im Schloss Bad Buchau.

Karten sind erhältlich im Vorverkauf bei der Tourist-Information Bad Buchau, Marktplatz 6, 88422 Bad Buchau, Telefon: 07582/808180, Mail: [email protected], oder an der Abendkasse.