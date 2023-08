Bad Buchau

Feueralarm wegen verbranntem Essen

Bad Buchau / Lesedauer: 1 min

Große Aufregung herrschte am Freitagmorgen bei den Bewohnern des Hochhauses (Foto: Klaus Weiss )

Weil ein Bewohner in einem Hochhaus an der Schillerstraße in Bad Buchau Essen auf der heißen Herdplatte vergessen hatte, ging am Freitag gegen 4 Uhr ein Rauchmelder los. Wohnungsnachbarn alarmierten daraufhin die Feuerwehr.

Veröffentlicht: 11.08.2023, 10:54 Von: Klaus Weiss