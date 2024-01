Feierliche Aussendung der Sternsinger

Mit einem Begegnungsnachmittag hat für die Kinder und Jugendlichen der Seelsorgeeinheit die diesjährige Sternsingeraktion am Federsee begonnen. Voller Freude und mit viel Stolz konnte Pfarrer Martin Dörflinger einen Großteil der diesjährigen Sternsinger zum Abschlussgottesdienst in der Kappeler Peter und Paulskirche präsentieren.

Mehr als 80 junge Menschen im Alter von acht bis 16 Jahren werden in den ersten Januartagen von Haus zu Haus ziehen und traditionsgemäß für bedürftige Kinder und Familien in aller Welt sammeln. Dabei werden sie sich für alle knapp 8000 Einwohnerinnen und Einwohner auf dem Gebiet der Seelsorgeeinheit Federsee als die Heiligen Drei Könige samt Sternträger verkleiden und ohne Ansehen der Religionszugehörigkeit ein Gastspiel in allen Häusern anbieten.

Vor dem Besuch der Einwohner des Federseegebietes stand eine Eröffnungsbegegnung im Buchauer Gemeindehaus, bei der die Sternsinger Informationen zum Zweck der Sammelaktion erhielten. Gemeinsam wurde mit dem Motto „Zeit, Segen zu geben“ gebastelt, gesungen und gevespert, um sich abends in einem langen Zug auf dem Weg nach Kappel zu machen. Hier wurde abschließend ein Gottesdienst mit den Eltern gefeiert, die einzelnen Reime und Lieder der Gruppen vorgestellt und die Sternsinger danach durch ein Segensgebet von Pfarrer Dörflinger offiziell ausgesendet.

Unter dem Leitsatz „Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit“ stehen in diesem Jahr die Bewahrung der Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur im Fokus der Aktion „Dreikönigssingen 2024“. Laut dem Kindermissionswerk, das die Aktion deutschlandweit organisiert, zerstören Brandrodung, Abholzung und die rücksichtslose Ausbeutung von Ressourcen immer mehr die Lebensgrundlagen der einheimischen Bevölkerung der südamerikanischen Länder Amazoniens.

So soll das diesjährige Sammelergebnis auch vorrangig den Bedürftigen dieser Region zugute kommen. Im vergangenen Jahr konnten durch die Kinder und Jugendlichen in Deutschland insgesamt über 45 Millionen Euro für den guten Zweck ersungen werden. Auch für dieses Jahr hoffen die Sternsinger für ihr Ehrenamt auf offene Türen, Herzen und Portemonnaies.