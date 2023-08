Federseemuseum informiert über das Leben in der Altsteinzeit

Um „Mammutknochen und Rentierjäger — Leben in der Eiszeit“ geht es am Sonntag, 20. August, 10 bis 18 Uhr, im Federseemuseum Bad Buchau. Vor rund 15.000 Jahren waren die modernen Menschen nachweislich erstmals ins Federseegebiet gekommen, um Rentiere zu erlegen. Archäologe Rudolf Walter zeigt am Sonntag im Federseemuseum, mit welchen Techniken und Erfindungen diese Menschen ihr Überleben in der Altsteinzeit sicherten. Ausgehend von den Objekten aus der nahegelegenen Schussenquelle und weiteren Fundorten lässt Walter die Welt der Eiszeit anhand von Originalen wie Knochen und verschiedenen Repliken groß rauskommen. Denn in einer Umgebung, die geprägt ist von langen, kalten Wintern und kurzen, heißen Sommern, passten sich die Menschen durch verschiedene Strategien den Lebensbedingungen an. So wurden neue Jadgwaffen erfunden, Pflanzen und Tiere optimal genutzt und sogar sich künstlerisch mit der Umwelt auseinandergesetzt. Von den ersten Handwerkstechniken bis zum Feuer wird dabei ein spannender Rundumschlag über den Alltag der ersten modernen Menschen in Europa gegeben.Weitere Informationen gibt es beim Federseemuseum unter Telefon 07582/8350 oder auf der Internetseite www.federseemuseum.de.