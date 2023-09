Federsee–Oktoberfest lockt hunderte Besucher an

Das Federsee–Oktoberfest, das dieses Jahr zum ersten Mal im Bierzelt an den Start ging, wurde gut angenommen. Die Organisatoren hatten anstelle des Marktplatzes ein recht großes Bierzelt in den Bittelwiesen bevorzugt. So wäre man auf alle Wetterkapriolen vorbereitet gewesen.

Großzügig war auch im Freien bestuhlt, was sich bei den hochsommerlichen Temperaturen schnell als Vorteil zeigte. Das Zelt war nicht restlos besetzt, da hunderte Partygäste es vorzogen, in der lauen Sommernacht im Freien vor dem Zelt zu feiern. Die Besucher erwartete ein abwechslungsreiches und vielseitiges Programm der Spitzenklasse.

Neben reichhaltigem kulinarischem Angebot gab es viel Stimmungsmusik. Von der Zeltöffnung am Samstagmittag bis zum Fassanstich gab es musikalische Unterhaltung mit dem Kehlbach Express. Mit dem traditionellen Fassanstich und einem kräftigen „A zapft is!“ war das Oktoberfest eröffnet. Die Abendparty mit der Stimmungsband „Berghirsche“ aus Immenstadt verstand es von Anfang an, eine gute Stimmung aufzubauen und schon bald waren die Partygäste auf den Tischen und feierten ausgelassen.

Dabei zogen die Bandmitglieder sogar mit einer musikalischen Polonaise durch das ganze Festzelt. Aber auch am Sonntag sollte das Oktoberfest weitergehen. Zum Frühschoppen spielte die Musikkapelle Oggelshausen auf und für eine reichhaltige Verpflegung sorgte das Team von Grillmeister Rauscher der auch zum Team der Sommerfest GbR gehört. Am Mittag dann wurden die Gäste bei Kaffee und Kuchen mit Schlagermusik unterhalten.

Obwohl die Buchauer ihre Sommerfeste am liebsten auf dem Marktplatz feiern, zeigte das Federsee–Oktoberfest, dass ein Festzelt mit toller Musik, guten Getränken und Verpflegung ein tolles Fest auch in den Bittelwiesen ermöglicht.