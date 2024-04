Farbenfrohe Acryl-Ausstellung im Gesundheitszentrum Federsee

Bis 14. Mai präsentiert Anna Schleicher ihre Kunstwerke im Gesundheitszentrum Federsee in Bad Buchau. Zu sehen sind Bilder auf Leinwänden in der Acryl-Pouring-Technik. Dies teilt das Gesundheitszentrum mit.

Anna Schleicher wurde in Kraft, einer deutschen Siedlung der damaligen Sowjetunion, geboren. Gemeinsam mit ihrer Schwester, mit welcher sie auch schon einige Male im Gesundheitszentrum Federsee ausgestellt hat, entdeckte sie als Kind die Leidenschaft fürs Zeichnen. Nach Beendigung ihres Studiums und der Gründung ihrer Familie beschloss sie, das Leben in Russland hinter sich zu lassen und Anfang der 1990er nach Deutschland auszuwandern. Heute lebt sie in Meckenbeuren und arbeitet neben ihrem Interesse an Kunst als Verkäuferin. Hier widmete sie sich ihrem Traum der Ölmalerei und besuchte mehrere private Malkurse bei zertifizierten Bob-Ross-Zeichnern. Weitere Zeichentechniken für Acrylmalerei und Porträtzeichnungen kamen zu ihrem großen Hobby hinzu.

Die Acryl-Pouring-Technik ist eine spezielle Fließtechnik, bei der Acrylfarben miteinander vermischt und auf eine Leinwand gegossen werden. Dabei arbeitet man mit einer größeren Farbmasse direkt auf der Leinwand. Die Bilder bei dieser Ausstellung sind hauptsächlich mit dieser Technik entstanden. Anna Schleichers Bilder basieren auf Landschaften wie Blumen, aber auch dem Stillleben. Neben den Ausstellungen im Gesundheitszentrum Federsee nahm sie auch an Wettbewerben für Hobbykünstler teil und stellte 2021 sowie auch 2023 im Restaurant „Star“ in Meckenbeuren aus.

Die Ausstellung im Gesundheitszentrum Federsee läuft noch bis 14. Mai und kann täglich von 8 bis 20 Uhr „Am Kurpark 1“ in Bad Buchau bestaunt werden.