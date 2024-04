Familiennachmittag im Federseemuseum mit Archäo-Kids-Führung

Im Federseemuseum in Bad Buchau findet am Sonntag, 7. April, von 13 bis 17 Uhr ein Familiennachmittag mit Archäo-Kids-Führung statt. Um 14 Uhr nehmen die Archäo Kids andere Kinder mit auf eine Führung im Freigelände. Dabei geht die Tour sowohl zu den letzten Eiszeitjägern, die an der Schussenquelle Rentiere erlegten als auch zu den Pfahlbauern, die am Ur-Federsee ihre Häuser bauten, heißt es in der Pressemitteilung des Federseemuseums. Auf Augenhöhe und aus ihrer Perspektive erklären sie, wie die Menschen lebten, was ihren Alltag veränderte und welche cleveren Ideen sie hatten. Dabei dürfen Besucherkinder bei manchen Dingen selber Hand anlegen. Dies wird auch beim Herstellen von Lederbeuteln großgeschrieben: mit Geschick und Geduld, sowie aus Leder und Bast können Kinder und Jugendliche ganz steinzeitlich diese damals lebensnotwendigen Utensilien von 13 bis 17 Uhr herstellen. Gleichzeitig laden weitere Angebote wie das Schleudern mit der Speerschleuder oder eine öffentliche Führung um 15 Uhr ein, die Urgeschichte neu zu begreifen.

Weitere Informationen gibt es beim Federseemuseum Bad Buchau, einem Zweigmuseum des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg, unter Telefon 07582/8350 oder online auf www.federseemuseum.de