Experte zeigt am Fesersee Vögel durchs NABU-Fernrohr

Das NABU-Naturschutzzentrum Federsee lädt am Sonntag, 15. Oktober, um 9 Uhr lädt Naturfreunde zum gemeinsamen Beobachten der Vogelwelt am Federsee ein. Unter der Leitung von Siegfried Frosdorfer geht es an den See.

„Zum Maximum des Wasservogelzugs rasten mehrere Tausend Wasservögel auf dem Federsee“, erzählt Vogelkenner Siegfried Frosdorfer. Nach und nach treffen am Federsee zahlreiche Wasservögel aus ihren nordeuropäischen Brutgebieten ein ‐ teilweise um Rast zu machen, teilweise um hier den Winter zu verbringen. Mit der Vogelbeobachtungklinkt sich das Naturschutzzentrum in das Internationale Wochenende der Vogelbeobachtung ein, das zwei Wochen zuvor stattgefunden hat („International Birdwatch Day“).

Die Führung startet um 9 Uhr am NABU-Zentrum und geht bis zur Besucherplattform im See. Wer hat, kann ein eigenes Fernglas/Spektiv mitbringen. NABU-Mitglieder erhalten Ermäßigung. Dauer etwa zwei Stunden. Infos und Vogelartenliste: www.NABU-Federsee.de