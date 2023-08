Europäischer Tag der jüdischen Kultur

Der Europäische Tag jüdischer Kultur wird am Sonntag, 3. September, begangen. 30 Länder beteiligen sich laut Pressemitteilung an diesem Erinnerungstag.

Auch in Bad Buchau wird dieser besondere Erinnerungstag begangen. Der „Arbeitskreis Juden in Buchau“ bietet an diesem Tag verlängerte Öffnungszeiten im Gedenkraum an. Von 13 bis 17 Uhr besteht die Möglichkeit im Gedenkraum (im flachen Anbau an der Rückseite der Tourist–Information Bad Buchau, Marktplatz 6) viele Erinnerungsstücke an ehemalige jüdische Mitbürger zu sehen. Auf Tafeln ist die Geschichte der einst blühenden Gemeinde nachzulesen.

Bei einer Führung um 15 Uhr wird an verschiedenen Stellen in der Stadt die Geschichte der ehemaligen Gemeinde erzählt und vor den Häusern die Geschichte der Bewohner. Am Platz der Synagoge wird mit Bildern anschaulich an dieses besondere Gotteshaus erinnert. Der jüdische Friedhof ist letztes Ziel der Führung. Die über 800 erhaltenen Grabsteine sind stumme Zeugen der ehemaligen Gemeinde und ein ganz besonderer authentischer Platz.

Die Teilnahme an der Führung kostet fünf Euro pro Person. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Treffpunkt ist an der Tourist–Information Bad Buchau, Marktplatz 6.