Der Gesprächskreis für Pflegende Angehörige lädt ein zum Vortrag „Wir können unseren Angehörigen doch nicht verhungern lassen!“ am Dienstag, 19. März, ab 14 Uhr im Bischoff-Sproll-Gemeindehaus.

Essen und Trinken am Lebensende stellt viele Schwerstkranke und deren Angehörige vor eine Herausforderung. Es stellen sich viele Fragen: Hat mein Angehöriger überhaupt Hunger? Ist es sein Wunsch zu essen und zu trinken? Welchen Einfluss auf die Lebenserwartung hat eine weitere Nahrungsaufnahme?

Rosa-Maria Natterer und Heike Jost sind Mitarbeiterinnen der spezialisierten ambulanten palliativen Versorgung (SAPV) und informieren an diesem Nachmittag zu körperlichen, sozialen, psychischen und spirituellen Aspekten in der Versorgung von Menschen am Lebensende. Sie gehen mit viel Erfahrung und Wissen auf Veränderungen und Herausforderungen ein, geben Tipps zu pflegerischen Möglichkeiten und adäquatem Handeln, schreriben die Veranstalter der Caritas in einer Pressemitteilung.

Im Anschluss stehen die beiden Referentinnen für Fragen zur Verfügung.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen sind erhältlich bei den Fachdiensten Hilfen im Alter bei Andrea Müller von der Caritas unter der Telefonnummer 07351/8095190 und bei Karl-Heinrich Gils von der Diakonie unter der Telefonnummer 07351/1502-50, www.basisversorgung-biberach.de.