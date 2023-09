EM für prähistorische Jagdwaffen im Federseemuseum

Die Koryphäen des prähistorischen Jagens sowie Bogen– und Speerschleuderbegeisterte aus verschiedenen Ländern treffen sich am Wochenende im Federseemuseum in Bad Buchau. Dort treten sie bei den Europäischen Meisterschaften für prähistorische Jagdwaffen gegeneinander an. Wer dabei den Teilnehmern über die Schulter schauen möchte, hat hierzu die Gelegenheit: Am Samstag, 16. September, beginnt der Wettkampf um 13 Uhr mit den Bogenschützen, die einen Parcours durch und um das Museum bewältigen werden. Die Speerschleuderer starten am Sonntag um etwa 10 Uhr, sodass nachmittags die Siegerehrung für die erfolgreichen Schützen stattfindet. Neben dem Turnier gibt es im Federseemuseum ein Rahmenprogramm: Während an beiden Tagen von 13.30 bis 16.30 Uhr das Speerschleudern unter Anleitung erprobt werden kann, bietet sonntags die öffentliche Führung um 15 Uhr einen spannenden Einblick in die abwechslungsreiche Vorgeschichte des Federsees.