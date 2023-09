Egerländer Schwaben treten in Bad Buchau auf

„Blasmusik mit Herz und Schwung“ steht als Motto über dem Konzert der Egerländer Schwaben am Samstag, 16. September, 19.30 Uhr, im großen Kursaal im Kurzentrum Bad Buchau überschrieben. Die Egerländer Schwaben kommen aus dem Landkreis Günzburg und Umgebung. Die 18 Musikerinnen und Musiker mit ihrem Dirigenten Erwin Mayer und einem Gesangsduo haben sich der böhmischen Blasmusik, ganz nach ihrem Idol Ernst Mosch, verschrieben. Leidenschaft und Spaß an der Musik merke man den Musikern beim Vortragen ihrer Stücke an, heißt es in der Pressemitteilung von Touristikmarketing Bad Buchau. Auch Kompositionen junger Komponisten würden genauso gefühlvoll vorgetragen wie die Klassiker der böhmischen Blasmusik. Karten sind erhältlich im Vorverkauf bei der Tourist–Information Bad Buchau, Telefon 07582/808180 oder auf der Internetseite www.bad–buchau.de, oder an der Abendkasse.