Die Herausforderungen des Pflanzenschutzes

Der 71. Baden-Württembergische Pflanzenschutztag findet am 29. Februar im großen Saal des Kurzentrums von Bad Buchau statt. Die rund vierstündige Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr. Veranstalter ist das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium (RP) Tübingen und dem Landwirtschaftlichen Technologiezentrum (LTZ) Augustenberg, heißt es in der Mitteilung des RP. Die Öffentlichkeit ist zu dem Pflanzenschutztag eingeladen.

Im Mittelpunkt der Tagung stehen Herausforderungen des Pflanzenschutzes unter den aktuellen Rahmenbedingungen des Ackerbaus. Nach der Eröffnung durch Peter Hauk, Landesminister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, referiert Andreas von Tiedemann von der Georg-August-Universität Göttingen zum Pflanzenschutz der Zukunft im Spannungsfeld gesellschaftlicher, politischer und globaler Anforderungen. Der Ackerbau ist mit zahlreichen Anforderungen und Entwicklungen konfrontiert. Sie sollen im Rahmen des Vortrags aufgezeigt und eingeordnet werden

Im Anschluss spricht Michael Glaser vom Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg über die Potenziale der Applikationstechnik zur Einsparung von Pflanzenschutzmitteln und zeigt auf, inwiefern die agrartechnischen Entwicklungen dazu beitragen können, Pflanzenschutzmittel gezielt einzusetzen, sodass ihr Einsatz zukünftig reduziert werden kann.

Der Ackerfuchsschwanz dominiert auf vielen Ackerflächen und stellt damit oftmals ein Problem dar. Ackerfuchsschwanz kann erhebliche Ertragseinbußen verursachen und gilt aufgrund der teilweise hohen Besatzdichten und zunehmenden Resistenzen chemisch als schwer zu bekämpfen. Markus Knögel von der Starzach Agrar KG wird in diesem Zusammenhang über die Erfahrungen des Ackerfuchsschwanzmanagements aus der landwirtschaftlichen Praxis berichten.

Tobias Bahnmüller vom RP Tübingen referiert im Anschluss über Potentiale bei der praktischen Umsetzung des integrierten Pflanzenschutzes im Ackerbau. Im Rahmen des Vortrags sollen die Erfahrungen aus den Feldversuchen der baden-württembergischen Landwirtschaftsverwaltung vorgestellt und hinsichtlich ihrer Umsetzung in der Praxis beleuchtet werden.

Für jedes zugelassene Pflanzenschutzmittel werden vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Anwendungsbestimmungen und Auflagen erteilt, die bei der Anwendung der Pflanzenschutzmittel beachtet werden müssen. René Pfitzer vom RP geht abschließend auf aktuelle Änderungen und Neuerungen im Pflanzenschutzrecht ein.

Das RP Tübingen als höhere Pflanzenschutzbehörde organisiert den Baden-Württembergischen Pflanzenschutztag in diesem Jahr, heißt es in der Mitteilung weiter. Diese Aufgabe wechselt turnusmäßig zwischen den Regierungspräsidien.

Das Pflanzenschutzgesetz schreibt vor, dass Pflanzenschutzmittel zu gewerblichen Zwecken nur von Personen angewendet werden dürfen, die im Besitz eines Sachkundenachweises für Pflanzenschutz sind. Zusätzlich sind alle sachkundigen Personen verpflichtet, innerhalb eines Dreijahreszeitraumes an einer Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme teilzunehmen. Der Baden-Württembergische Pflanzenschutztag ist als Fortbildungsveranstaltung zur Sachkunde im Pflanzenschutz anerkannt. Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung über vier Stunden.