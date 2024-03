Der Schwäbische Albverein wandert zur Waldburg

Die Ortsgruppe Bad Buchau des Schwäbischen Albvereins lädt ein zu einer Wanderung durch den Altdorfer Wald zur Waldburg. Treffpunkt ist am Sonntag, 24. März, um 11.30 Uhr am SAV-Schaukasten (Züglepark/Bahnhofsplatz) um gemeinsam in Fahrgemeinschaften zum Startpunkt zu fahren. Start ist hinter Unterankenreute, der Weg führt über das Edensbacher Moos und den Kohlenberg zur Waldburg mit wunderbarem Ausblick. Die Strecke geht über zwölf Kilometer, mit wenigen moderaten Steigungen. Eine Schlusseinkehr ist vorgesehen, Wanderführer sind U. und M. Kendel. Gastwanderer sind wie immer willkommen.