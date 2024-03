Chrisammesse der Mesner in Bad Buchau

Die diesjährige Chrisammesse der Region Riedlingen findet am Dienstag, 26. März, um 18.30 Uhr in der Stiftskirche in Bad Buchau statt. Im Rahmen der heiligen Messe werden die frisch geweihten Öle an die Gemeinden verteilt. Zuvor müssen die gereinigten Ölgefäße bis spätestens Montag beim katholischen Pfarramt Bad Buchau oder bei Edith Guth in Offingen abgegeben werden. Im Anschluß an die Chrisammesse lädt das Dekanat noch zu einem kleinen Imbiss mit gemütlichem Beisammensein ein.