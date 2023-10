Bürger für Bürger feiern besonderes Oktoberfest

Unter dem Motto „gemeinsam statt einsam“ laden Bürger für Bürger Bad Buchau in Kooperation mit der Seniorengenossenschaft Riedlingen zum 10. Oktoberfest ins Kurzentrum Bad Buchau ein. Gefiert wird am Dienstag, 17. Oktober, ab 14 Uhr.

Für die richtige Stimmung sorgen auch in diesem Jahr wieder „Die Trollys“. Maggy und Charly Braig engagieren seit 2013 ehrenamtlich. Die Kolibris spielen zum Jubiläumsfest eine Einlage. Neben Kaffee und Kuchen soll es ein buntes Treiben im großen Saal des Kurzentrums geben.

Freuen würde sich der Veranstalter, wenn die Besucher in Tracht, Dirndl oder Lederhose erscheinen und gerne auch spontan etwas zum Programm beitragen und natürlich auch am Dirndlwettbewerb teilnehmen, heißt es in der Pressemitteilung. Jeder Teilnehmer bekommt als Andenken ein Lebkuchenherz umgehängt.

Herzlich willkommen sind auch wieder die Bewohner des Haus Irmengarids, deren Teilnahme der Katholische Frauenbund in all den Jahren ermöglicht hat. Für ZfP, den Werkstätten-Verbund, Freundeskreis, TG Federsee sowie für die Gäste der Tagespflege am Stadtgraben und Demenzpflege Riedlingen reservieren die Veranstalter sehr gern Plätze.

Das „Haus mit Herz“-Team richtet einen Fahrdienst ein, sodass jeder mit oder ohne Handicap die Veranstaltung besuchen kann. Auch pflegende Angehörige und alle Interessierten lädt der Veranstalter ein, beim Oktoberfest mit zu feiern und für ein paar Stunden den Alltag zu vergessen. Der Eintritt ist frei. Eine Voranmeldung ist unter [email protected] erwünscht.