Buchvorstellung trifft auf großes Interesse

Ludwig Zimmermann hat sein neues Buch zum Nationalsozialismus in Oberschwaben im Bischof–Sproll–Haus vorgestellt.

Eingeladen hatte sowohl die katholische Kirchengemeinde als auch der Altertumsverein. Gerade in Buchau mit seiner langen jüdischen Geschichte seien die Verbrechen des Regimes bis heute augenscheinlich, wie am leeren Platz der ehemaligen Synagoge als auch an den Tafeln, die auf ehemalige jüdische Mitbürger in den jeweiligen Häusern hinweisen. Buchautor Ludwig Zimmermann bleibt aber nicht im Kleinen, denn in seinem Buch beschreibt er die Geschehnisse im ganzen schwäbischen Oberland.

Das Buch sei das Ergebnis eines ganzen Forscherlebens, sagte der pensionierte Lehrer. Seit seiner Studienjahre sammele er Geschichten, befragte in all seinen Wirkungsstätten über Jahrzehnte Zeitzeugen und verbrachte unzählige Tage in den Archiven Oberschwabens. Aber es mussten erst Jahrzehnte vergehen, bis das Thema auch in der Öffentlichkeit angekommen sei, erklärte der Autor zu seinen Recherchen und lobte ausdrücklich die Buchautorin Charlotte Mayenberger, die sich das Thema trotz Widerstände angenommen habe.

Und so spannte Zimmermann einen Bogen von der Rassenideologie hin zu den kleinen Leuten auf dem Dorf und über das Wirken des Bischofs Sproll bis hin zu den mächtigen Kreisleitern der NSDAP, nicht ohne einen aktuellen und warnenden Brückenschlag zur AfD zu bauen. Gebannt verfolgten die Zuhörer seinen Ausführungen, die trotz aller Tragik der Geschehnisse in einem äußerst interessanten und fesselnden Erzählstil vorgetragen wurden.

Auch auf Buchaus Geschichte ging der Regionalhistoriker ein, speziell auf das Jahr 1937 als 12.000 Menschen Bischof Sprolls Reden an der Stiftskirche verfolgten und im gleichen Jahr zum Besuch des NS–Chefideologe Rosenberg kaum 1.500 Personen zu den Ausgrabungen der Wasserburg erschienen. Als Schlusspunkt kam Zimmermann noch auf den Synagogenbrand zu sprechen, der erst im zweiten Anlauf gelang und zu dem es ohne SA–Hardliner wohl nicht mehr gekommen wäre. Am Ende des Abends wandte sich der Autor nochmals direkt an das Publikum: Man solle aus der Geschichte zu lernen und diese niemals vergessen.