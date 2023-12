Buchauer Museumskrippe im Federseemuseum

Noch bis 28. Januar zeigen etwa 150 filigrane Figuren aus dem Rokoko im Federseemuseum die Weihnachtsgeschichte und weitere Ereignisse aus dem späteren Leben Christi. In den detailreichen und orientalisch anmutenden Szenen wird dabei von Maria Verkündigung bis zum ersten Wunder von Jesus der Bogen gespannt. Besonders ist hierbei, dass die Krippe erstmals seit 1937 in ihrer originalen runden Form präsentiert wird. Möglich wurde dies durch die Rekonstruktion zweier Landschaftsbilder, die schon lange als verschollen gelten. Das Museum öffnet jeweils samstags von 13 bis 16 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr seine Pforten (ausgenommen ist der 31. Dezember). Wer nur die Museumskrippe besuchen will, zahlt ab 16 Jahren vier Euro Eintritt, ein Medienguide zur Ausstellung ist im Preis enthalten. Weitere Informationen zum Federseemuseum Bad Buchau, einem Zweigmuseum des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg, gibt es unter Telefon 07582/8350 oder auf der Internetseite www.federseemuseum.de.