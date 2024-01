Im Goldenen Saal der Schlossklinik in Bad Buchau findet am Freitag, 5. Januar, um 17.30 Uhr ein Konzert des Lionsclubs Bad Buchau- Federsee statt. Eingeladen, um Spendengelder für gute Zwecke in der Region zu generieren, ist der Pianist Thomas Scheytt, laut Jazzpodium Deutschland einer der besten zeitgenössischen Boogie- und Bluespianisten. Der Eintritt für das Konzert beträgt 15 Euro an der Abendkasse.