Bildvortrag in Bad Buchau zur Geologie des Federseegebiets

Um die Geologie des Federseegebiets geht es in einem Bildvortrag mit Herbert Schneider am Freitag, 6. Oktober, 19 Uhr , im Goldenen Saal des Schlosses in Bad Buchau. Der Federsee als größter natürlicher Binnensee Baden-Württembergs ist einzigartig. Höchst interessant ist auch sein Untergrund, zu dem es viele Fragen zu beantworten gibt. Jahrmillionenlang floss der große Alpenrhein durch das Federseegebiet zur Donau. Warum wurde er der Donau untreu? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei einer Bohrung im eigenen Garten auf Thermalwasser zu stoßen? Wäre Tiefengeothermie zur Gewinnung von Wärme und Strom möglich? Könnte es bei Kohlevorkommen geben? Ist unkonventionelles Fracking in Oberschwaben denkbar? Stimmt es, dass unter Buchau und Schussenried fünf Millionen Barrel Rohöl liegen? Ist das Gebiet mit seinen Opalinus-Tonsteinen im Untergrund als Endlager für radioaktive Abfälle geeignet? Wann ist der Federsee entstanden und wann wird er verlanden? Buchau ist ein Moorheilbad, warum hat es kein eigenes Moor mehr anzubieten? Wir leben im Eiszeitalter, wann kommt nach Ansicht der Geologen die nächste Eiszeit? Im Rahmen der Vortragsserie des Altertumsverein soll beim Vortrag von Herbert Schneider aus Bad Buchau zu diesen Fragen Stellung genommen werden.